Am frühen Sonntagmorgen hat ein Wohnhaus im südhessischen Gorxheimertal gebrannt. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde dabei völlig zerstört.

Im Kreis Bergstraße hat Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Flammen am Sonntagmorgen in der Gemeinde Gorxheimertal den Dachstuhl so schwer beschädigt, dass das Gebäude derzeit unbewohnbar ist.

Bewohner hatten die Feuerwehr am Morgen wegen des Feuers im Ortsteil Unter-Flockenbach alarmiert. Insgesamt fünf Menschen konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Alle blieben den Angaben zufolge unverletzt und wurden übergangsweise anderweitig untergebracht.

Grund für den Brand war nach ersten Angaben der Feuerwehr wahrscheinlich ein technischer Defekt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.