Beim Brand eines Autos in einer Garage in Korbach (Waldeck-Frankenberg) ist am Freitag ein hoher Sachschaden entstanden.

Das Elektro-Auto brannte ab, auch die Garage und das angrenzende Wohnhaus wurden nach Angaben der Polizei stark beschädigt. Sie schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Brandursache sei wahrscheinlich ein technischer Defekt beim Laden.