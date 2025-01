Nach dem Einkauf im Baumarkt sah er sein Wohnmobil in Flammen: Der Besitzer konnte noch seine Katze retten, bevor das Fahrzeug komplett ausbrannte. Die Feuerwehr rückte zum größeren Einsatz aus.

Ein Wohnmobil ist am Samstagmittag in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig) auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Flammen aufgegangen.

Der Fahrzeughalter war im Baumarkt einkaufen, wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte. Als er zurück kam, sah er das brennende Auto.

Der Fahrer sei dann nochmal in das Wohnmobil gestiegen, um seine Katze zu retten. Sie kam in eine Tierklinik, der Mann wurde untersucht.

Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort und löschte die Flammen. Wegen starker Rauchentwickung wurde die Rudolf-Walther-Straße vorübergehend gesperrt.

Polizei: Wohnmobil in Gründau-Lieblos "völlig zerstört"

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei weitere Fahrzeuge, sowie eine Straßenlaterne beschädigt. "Das Wohnmobil wurde völlig zerstört", sagte ein Polizei-Sprecher.

Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf rund 175.000 Euro.

Die Ursache des Feuers "dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Standheizung" gewesen sein, teilte der Sprecher weiter mit.