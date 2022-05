Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Neu-Isenburg (Offenbach) in haben am Freitag sechs Menschen leichte Verletzungen erlitten.

Fünf bis zehn Bewohner seien über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht worden, acht und zwei Hunde über eine Drehleiter, teilte die Polizei mit. Die betroffene Erdgeschosswohnung sei völlig ausgebrannt. Die Ursache war noch unklar.