Eine Ladestation für einen Elektro-Rollstuhl ist vermutlich Auslöser eines Wohnungsbrandes in Wiesbaden.

Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich am Samstagabend unverletzt in Sicherheit bringen. Die Wohnungsinhaberin kam vorsorglich in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.