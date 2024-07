Rund 25 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hat der Youtuber "IShowSpeed" – am Montagabend tauchte er plötzlich auf der Frankfurter Fanmeile auf. Dort verfolgte er das EM-Spiel Portugal-Slowenien, filmte sich dabei und schickte das Livesignal via Youtube in die ganze Welt.

Sein Auftritt sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit und Unruhe auf der VIP-Tribüne. Die Polizei versuchte mit einem großen Aufgebot, das Chaos rund um den streamenden Youtuber, der vor allem Gamingformate veröffentlicht, aufzulösen.

"IShowSpeed" erschien im CR7-Trikot. Viele Menschen in der Fanzone verfolgten statt des Spiels die "Show" des US-amerikanischen Youtube-Stars, wie hr-Reporter vor Ort berichteten. Begleitet wurde er von drei Bodyguards und seinem Streaming-Team.