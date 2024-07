Ronaldo-Hype in Frankfurt – Fans belagern Hotel

Portugiesische und slowenische Fans haben rund um das letzte EM-Spiel in Frankfurt friedlich gefeiert. Hunderte Ronaldo-Fans versammelten sich vor dem Hotel der Mannschaft. Die Polizei war im Großeinsatz.

Einmal musste der Rasen noch halten: Am Montagabend fand das letzte EM-Spiel im Frankfurter Waldstadion statt. Im Achtelfinale trafen Portugal und Slowenien aufeinander. Das Spiel gewannen die Portugiesen mit 3:0 nach Elfmeterschießen .

Hunderte Ronaldo-Fans vor Hotel

Tausende Fans beider Seiten hatten zuvor friedlich in der Innenstadt gefeiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach sammelte sich vor Spielbeginn ein Großteil der portugiesischen Anhänger am Opernplatz. Rund 2.500 Fans schlossen sich dann einem Fanmarsch zum Hauptbahnhof an.

Dieser sei bis auf das vereinzelte Zünden von Pyrotechnik unauffällig verlaufen. Die Polizei stellte die Personalien einer Person fest, die schon am Opernplatz Pyrotechnik gezündet hatte.

Etwa 500 Fans der portugiesischen Mannschaft versammelten sich am Nachmittag am Hotel der Fußballer, um ihre Idole zu sehen. Im Fokus: Cristiano Ronaldo. Im Zusammenhang mit dem Andrang kam es vermutlich wegen Kreislaufproblemen einzelner Fans zu Einsätzen des Rettungsdienstes, wie die Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr mussten sieben Menschen behandelt werden, einer kam ins Krankenhaus.

Straßensperrungen wegen Slowenien-Fanmarsch

Bei der Abfahrt des Teams musste die Polizei den Mannschaftsbus durch eine dicht gedrängte Menschenmenge begleiten, um eine Gefährdung für Unbeteiligte auszuschließen. Auch am Stadion war der Bus von Fans umringt und kam nur langsam voran.

Rund 1.000 slowenische Fans trafen sich am Nachmittag am Eisernen Steg sowie rund 1.500 Fans am Römerberg. Knapp 500 Fans machten sich laut Polizei dann über den Willy-Brandt-Platz auf den Weg zum Hauptbahnhof. Dafür waren den Beamten zufolge kurzzeitig Straßensperrungen nötig. Beide Fangruppen hatten je ein Kontingent von 10.000 Karten für das Spiel im Stadion.

650.000 Fans auf der Fanmeile

Die Achtelfinal-Begegnung war eines von insgesamt fünf EM-Spielen in Frankfurt. Insgesamt verliefen die Fan-Feiern in der Stadt überwiegend ohne Zwischenfälle – Bilder wie die von englischen Fans, die im Römer-Brunnen badeten, oder von belgischen Fans, die die Stadt in Rot tauchten, bestimmten die Spiele in Frankfurt.

Auch auf der Fanmeile, die ausgerechnet zum Deutschland-Achtelfinale wegen Unwettergefahr schließen musste, blieb alles friedlich. Die Stadt zählte dort bis vor dem letzten EM-Spiel in Frankfurt rund 650.000 Fans. Am Mittwoch will die EM-Gastgeberstadt Bilanz ziehen.

