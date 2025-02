Zahl antisemitischer Straftaten in Hessen hoch

Die Zahl antisemitischer Straftaten bleibt auf einem konstant hohen Niveau.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2024 ähnlich viele Fälle registriert wie im Vorjahr. 2023 waren 347 antisemitische Straftaten polizeilich erfasst worden - allein 143 davon gab es nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Ein Jahr zuvor hatte es insgesamt 107 Fälle gegeben. Das Jüdische Museum in Frankfurt zeigte nach eigenen Angaben 2024 zehn Fälle an. In diesem Jahr wurden bereits vier Straftaten registriert. 2023 waren es insgesamt drei angezeigte Vorfälle.