Unwetter sorgt in Osthessen für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Zahlreiche Einsätze in Ost- und Südhessen

Starkregen, Hagel und kräftige Böen: Heftige Gewitter haben vor allem Osthessen erwischt. Bäume knickten um und die A4 musste zeitweise vollgesperrt werden, weil sie überflutet war. Im Odenwald krachte ein Baum auf eine Fabrik.

Heftiger Wind, starker Regen und teilweise Hagel: Kurze, aber heftige Unwetter haben am Montagabend in Osthessen und im Odenwald für zahlreiche Einsätze von Feuerwehren, Straßen- und Autobahnmeistereien und Polizei gesorgt.

Nachdem im Kreis Hersfeld-Rotenburg mehrere Bäume auf Straßen gekippt und Äste heruntergefallen waren, zählte die Polizei vor allem rund um Bad Hersfeld etliche Einsätze - unter anderem wegen einer abgeknickten Straßenlaterne und eines abgedeckten Wellblechdachs. Ungefähr 20 Einsätze gab es der Polizei zufolge insgesamt. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

A4: Vollsperrung durch Erde und Geröll

Bäume stürzten auch auf die A7 bei Kirchheim. Die A4 war zwischen Bad Hersfeld und Friedewald zeitweise voll gesperrt, weil die Straße durch Erde und Geröll verschmutzt war. Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte hier über Stunden beschäftigt, da die Gullys verstopft waren und den Regen nicht mehr aufnehmen konnten. Ab 23 Uhr sei die Fahrbahn wieder freigegeben worden.

In Wildeck-Hönebach fiel ein Baum auf ein Auto, die Fahrerin musste befreit werden.

"Das tut der ganzen Gemeinde sehr, sehr weh"

Im Bad Hersfelder Stadtteil Sorga deckte der Sturm das Dach der Solztal-Grundschule ab. "Erst regnete es ein wenig, dann schlugen Hagelkörner gegen die Fensterscheiben", sagte ein Anwohner. Dann sei das Dach der Grundschule durch die Luft geflogen und in mehrere Teile zerbrochen.

In Bebra-Weiterode erwischte das Unwetter das Wahrzeichen des Ortes: Die mindestens 250 Jahre Dorflinde stürzte im Sturm um. "Das tut der ganzen Gemeinde sehr, sehr weh", sagte Ortsvorsteher Andreas Nölke. "Wir sind sehr traurig und wissen noch nicht, wie es weiter geht. Aber wir werden natürlich eine neue Linde pflanzen."

Auch in Südhessen gab es einige Unwetter. Wie die Polizei mitteilte, richteten diese aber außer vereinzelt umgeknickten Verkehrsschildern und Bäumen "keine auffälligen Schäden" an. Die Feuerwehr habe "den ein oder anderen Einsatz" gefahren, unter anderem zu einem Süßwarenhersteller in Michelstadt-Steinbach (Odenwald). Dort krachte ein Baum auf das Dach einer Fabrikhalle. Verletzt wurde niemand.

