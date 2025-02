Zahlreiche Tempoverstöße bei Darmstadt gemessen

Bei Geschwindigkeitsmessungen in einem Baustellenbereich der A67 bei Darmstadt in Richtung Süden wurden am Freitag viele Verstöße festgestellt.

Von den 4.237 gemessenen Fahrzeugen überschritten 841 die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, wie die Polizei mitteilte. Damit war jeder fünfte Verkehrsteilnehmer zu flott unterwegs.