Zoll beschlagnahmt Luxusuhr am Frankfurter Flughafen

Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat eine Luxusuhr beschlagnahmt.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 11:43 Uhr

Die Beamten hatten den Reisenden laut einer Mitteilung am vergangenen Freitag bei der Einreise aus Katar kontrolliert. Der Mann gab zunächst an, dass die Uhr geliehen sei, verwickelte sich dann aber in Widersprüche. Da sich der Wert der Uhr auf 32.000 Euro beläuft, wären 6.200 Euro Einfuhrabgaben fällig gewesen. Nun läuft ein Strafverfahren.