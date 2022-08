In Wetzlar und Solms (Lahn-Dill) haben Ermittler zwei 24 und 25 Jahre alte mutmaßliche Drogendealer geschnappt.

Nach Polizeiangaben vom Montag waren sie bereits vor Monaten ins Visier der Drogenermittler geraten. Am Dienstag sei der 25-Jährige in Wetzlar festgenommen worden. In seinem Auto fanden die Ermittler 120 Gramm Kokain. Der Komplize wurde in Solms gestellt. Bei Wohnungsdurchsuchungen seien drei Kilo Marihuana, fünf Kilo Haschisch und Amphetamine sichergestellt worden. Außerdem fanden die Ermittler Waffen und eine größere Zahl an Impfpässen.