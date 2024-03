Unbekannte haben in Hainburg zwei Jugendliche angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die vier Maskierten die 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen in Hainburg (Offenbach) am späten Donnerstagabend angegriffen und geschlagen haben. Danach seien sie mit zwei Autos geflüchtet.

Einer der Jugendlichen kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Ob die Täter mit Gegenständen auf sie einschlugen und was die Hintergründe für den Angriff waren, konnte die Polizei nicht sagen.