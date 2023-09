Zwei Mädchen am Bahnhof von Eltville sexuell belästigt - Mann in Gewahrsam

Die Polizei hat einen 28-Jährigen in Gewahrsam genommen, weil dieser am Mittwochabend am Bahnhof in Eltville zwei jugendliche Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da ein Mann am Bahnhof zwei junge Mädchen unsittlich berührte. Die alarmierten Beamten nahmen den 28-Jährigen in einem Zug fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilten.

Der stark Betrunkene hatte zuvor bereits in einer Straße randaliert und hinzugerufenen Polizisten beleidigt.