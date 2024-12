Zwei Menschen bei Feuer in Offenbach verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach sind am frühen Morgen zwei Bewohner verletzt worden.

Die 45-jährige Frau und ihr 48 Jahre alter Mann seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie hätten das Feuer, das in der Küche ihrer Wohnung ausgebrochen sei, selbst bemerkt und eigenständig gelöscht und so ein Übergreifen auf weitere Wohnungs- und Gebäudeteile verhindern können. Die parallel alarmierte Feuerwehr habe im Anschluss sicherheitshalber nochmals den Brandort überprüft.