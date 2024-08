Zwei Schwerverletzte bei Gasleck auf Baustelle in Sulzbach

Bei Arbeiten an einem Gasleck auf einer Baustelle in Sulzbach (Main-Taunus) sind am Freitagabend zwei Arbeiter schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag wurden sie mit schweren Verbrennungen an Armen und im Gesicht in Spezialkrankenhäuser gebracht. Das Gas hatte sich aus noch ungeklärter Ursache entzündet, es entstand eine Stichflamme. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.