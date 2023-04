In Osthessen ist ein Baustellenlaster auf der B27 umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Auch in Frankfurt gab es einen Unfall mit einer Schwerverletzten. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät.

Am Samstagmorgen befuhr der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer die Bundesstraße 27 in Richtung Bebra (Hersfeld-Rotenburg), wie die Polizei mitteilte. In Höhe einer Biosgasanlage kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hier kippte der Lkw schließlich um.

Grund für den Unfall ist laut Polizei ein medizinischer Notfall bei dem 52-Jährigen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus geborgen. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Während der Bergungsarbeiten war die B27 für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 175.000 Euro geschätzt.

Hund bei Unfall in Frankfurt gestorben

Am Mittag ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr auch in Frankfurt ein schwerer Unfall. Auf dem Erlenbacher Stadtweg zwischen Harheim und Nieder-Erlenbach kam eine Fahrerin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung, wo sie einen Baum touchierte. Dabei wurde sie in ihrem Wagen eingeklemmt.

Feuerwehrleute befreiten sie. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in die Uniklinik gebracht. Ein Hund, der sich mit ihr im Auto befand, konnte nur noch tot geborgen worden.