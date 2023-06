Tödlicher Unfall auf B47 in Bürstadt

Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß in Bürstadt

Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall in Bürstadt ums Leben gekommen. Ihre Autos stießen frontal zusammen. Ein Beifahrer schwebt in Lebensgefahr.

Noch ist unklar, wie es zu dem schweren Unfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 47 in Bürstadt-Riedrode (Bergstraße) gekommen ist. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stießen die beiden Autofahrer gegen 22 Uhr frontal aufeinander.

Der 43 Jahre alte Fahrer des einen Wagens und der 42 Jahre alte Mann am Steuer des entgegenkommenden Autos starben noch an der Unfallstelle. Der 36 Jahre alte Beifahrer des 42-Jährigen kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hubschrauber im Einsatz

Wegen der unübersichtlichen Situation am Unfallort wurde mittels Rettungshubschrauber zeitweise die Umgebung nach weiteren Verletzten abgesucht. Gefunden wurde aber niemand. Warum die beiden Autos zusammenprallten, muss jetzt ermittelt werden. Die B47 war während der Bergungsarbeiten bis in den frühen Morgen gesperrt.