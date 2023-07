Schwerer Unfall auf A49 in Nordhessen

Schwerer Unfall auf A49 in Nordhessen Bild © Hessennews TV

Zwei Tote bei Motorradunfällen in Borken und Friedberg

In Nord- und Mittelhessen sind zwei Motorradfahrer bei Unfällen gestorben. Bei Borken kam es auf der A49 zu einer Kollision mit einem Auto, bei Friedberg missglückte ein Überholmanöver.

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem missglückten Überholmänöver in Friedberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei schilderte, setzte der 70-Jährige trotz Gegenverkehrs zum Überholen auf einer Kreisstraße an.

Er wich zunächst noch aus, wobei sein Gefährt von der Straße in einen Graben stürzte. Der 70-Jährige und sein 15 Jahre alter Beifahrer wurden dabei von dem Motorrad geschleudert.

Bei dem Sturz zog sich der 70-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er laut Polizei noch an der Unfallstelle starb. Sein 15 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen.

17-Jähriger stirbt bei Kollision auf A49

Bei Borken (Schwalm-Eder) war bereits am Mittwochabend ein Mensch bei einem Motorradunfall gestorben. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen.

Bei dem Unfall auf der A49 in Richtung Marburg stürzten der 17 Jahre alte Fahrer der Maschine und der ebenfalls 17 Jahre alte Beifahrer zu Boden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Einer der beiden verletzte sich tödlich und der andere schwer – wer von beiden das Motorrad fuhr, ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. Der verletzte 17-Jährige kam in eine Klinik, auch der 36 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.