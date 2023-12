Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Zwei Tote und sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Offenbach

Beim Brand eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Offenbacher Innenstadt sind zwei Mensch ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt - darunter ein Kind.

In der Offenbacher Geleitstraße ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das dreistöckige Haus habe vollständig in Flammen gestanden, berichtet die Polizei.

Zwei Leichen geborgen, Kind schwer verletzt

Nach ersten Informationen wurde in einem der oberen Stockwerke eine Leiche gefunden. Später meldete ein Polizeisprecher den Tod einer weiteren Person. Wie er dem hr weiter berichtete, wurde ein Kind schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden fünf weitere Menschen verletzt gerettet. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge mehr als 30 Menschen gemeldet.

Wo das Feuer ausbrach und weshalb, dazu gab es noch keine Angaben. Wegen des Löscheinsatzes wurden die anliegenden Straßen weiträumig abgesperrt. Gemeldet worden war der Brand laut Polizei gegen 17.30 Uhr.