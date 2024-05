Einsatzkräfte am Brandort in Stockstadt

Einsatzkräfte am Brandort in Stockstadt Bild © Keutz TV

Beim Löschen eines Feuers in Stockstadt am Rhein ist im Keller eines Wohnhauses eine Leiche gefunden worden.

Der Brand brach am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau) aus, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten sei eine leblose Person gefunden worden. Die Polizei vermutete am Montag einen Suizid.

Identität des Toten vorerst unklar

Zunächst war unklar, ob es sich um den 56 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Die Feuerwehr war laut Polizei mit knapp 60 Kräften im Einsatz. Auch ein Notarzt und das Technische Hilfswerk waren vor Ort. Gegen 13 Uhr waren die Löscharbeiten vorläufig beendet. Die Feuerwehr untersucht die Brandstelle weiter. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntag noch unklar.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de

Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de