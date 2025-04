Bis zu 300.000 Euro Schaden Zweifamilienhaus in Darmstadt nach Brand unbewohnbar

Ein Zweifamilienhaus in Darmstadt ist in der Nacht in Brand geraten. Der Sachschaden ist enorm. Die Bewohner blieben unverletzt - und auch ein Haustier überlebte das Feuer.

Veröffentlicht am 02.04.25 um 07:38 Uhr Link kopiert!







Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Bild © 5vision.news

Link kopiert!







Der Alarm ging laut Polizei um kurz vor Mitternacht ein: Brand eines Zweifamilienhauses in Darmstadt-Wixhausen. Als die Feuerwehrleute in der Nacht zum Mittwoch am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Videobeitrag Mehrfamilienhaus in Darmstadt nach Brand unbewohnbar Video Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags Bewohner und Haustier gerettet Die Bewohner des Zweifamilienhauses hatten sich schon ins Freie retten können. Einer von ihnen wurde von Rettungskräften untersucht, weil er vermutlich Rauchgas eingeatmet hatte. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Auch ein Hamster überlebte die Nacht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einsatzkräfte fanden das Tier demnach bei Nachlöscharbeiten im Obergeschoss. Das Tier sei wohlauf, so der Sprecher weiter. Haus ist vorerst unbewohnbar Für die Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden andauerten, musste das Dach komplett abgedeckt werden. Das Haus ist jetzt erst einmal unbewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr organisierte die Stadt für die Bewohner eine Unterkunft in einem Hotel. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 200.000 und 300.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Newsletter zu abonnieren. Alternativ können Sie die verfügbaren Newsletter-Abonnements des HR hier abschließen / verwalten / beenden. Ende des Formulars