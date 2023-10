Am Dienstag ist die Frankfurter Buchmesse mit einem Eklat und heftigen Diskussionen eröffnet worden. Dann hatten Fachbesucher Zeit, sich umzuschauen. Und am Freitag Nachmittag war es dann endlich so weit. Die Messe wurde für das private Publikum geöffnet. Und: Herbstferien in Hessen - wir machen Lust auf die Region Bergstraße-Odenwald.