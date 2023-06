Medikamentenmagel und zunehmende Bürokratie: Bundesweit protestierten am Mittwoch Apotheker. In Hessen bleibt nach Angaben des Apothekerverbandes der Großteil der knapp 1.400 Apotheken geschlossen. In Wiesbaden sind rund 1.000 Apotheker und Apothekerinnen zu einer zentralen Kundgebung vor die Hessische Staatskanzlei gekommen. Und: Zweiter Verhandlungstag im Fall Ayleen am Gießener Landgericht.