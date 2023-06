Im Prozess um die getötete Ayleen war im Montag in Gießen der dritte Verhandlungstag. Das Mädchen soll vor knapp einem Jahr von einem 30-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis getötet worden sein. Der Angeklagte muss sich unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung vor Gericht verantworten. Und: Wie sieht es mit der Industrie in Hessen aus? Mehr dazu gibt's in dieser Sendung.