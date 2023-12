Die Fianzbeamten in Hessen sind unzufrieden und äußern das intern - Regionaltangente West sorgt für Unmut bei den Landwirten in der Nachbarschaft - Landwirte beklagen sich auch über Agrardiesel, das teurer wird - es weihnachtet auch in Südhessen.

Autor: Gaby Beck Veröffentlicht am 15.12.23 um 16:33 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hessenschau.de