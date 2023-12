Koalitionsvertrag CDU/SPD steht in Hessen

Koalitionsvertrag CDU/SPD steht in Hessen

Es wird u.a. keinen Landwirtschaftsminister mehr geben in Hessen - Die Räumung der Dondorfschen Druckerei in Frankfurt hat begonnen -Stadtverordnete ebnen Weg für neue Oper/Schauspiel in Frankfurt: Vorgänger-Gebäude wird 60 .