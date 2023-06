Wer für seine Angehörigen einen Platz im Seniorenheim sucht, der kennt die verzweifelte Situation - die Wartelisten werden immer länger. Und obwohl der Bedarf so groß ist, bauen die Pflegeheime Plätze ab und schränken Leistungen ein, ein Drittel sieht sich sogar von Insolvenz bedroht. Das hat eine Umfrage der Diakonie Hessen ergeben. Und: In Open Air Kino Saison in Hessen ist gestartet.