Unter großem öffentlichen Interesse hat in Gießen der Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg begonnen. Der Angeklagte, der 30-jährige Jan-Heiko P., gestand am Dienstag die Tat. Und: Tag zwei der Löscharbeiten beim Waldbrand am Altkönig im Taunus.