Trigger Warnung: Sexualisierte Gewalt / Suizid - Kapitel 4: Was 2004 als kleine spirituelle Gemeinschaft in einem winzigen Dorf im Hunsrück begann, ist in den vergangenen 17 Jahren zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die mittlerweile verschiedene Firmen unter ihrem Dach vereint - und mutmaßlich Millionen verdient. Swami Vishwananda, der Superstar, um den Bhakti Marga kreist, lässt sich offenbar lukrativ vermarkten. Just Love ist eine Co-Produktion des Hessischen Rundfunks und hauseins. Eine Liste mit Links und Telefonnummern für Betroffene finden Sie unter hr.de/justlove-hilfe