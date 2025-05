Bahn plant Großbaustelle während documenta und Feuer in Lichtenfelser Dorfgemeinschaftshaus

Der Donnerstagnachmittag in Nordhessen: Die Deutsche Bahn plant während der nächsten documenta 2027 die Sanierung mehrerer Regionalbahn-Strecken in Nordhessen. In Lichtenfels-Immighausen hat es im Dorfgemeinschaftshaus gebrannt - auch eine Kita ist davon indirekt betroffen. Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg hat die Unternehmen nach ihrer aktuellen Stimmung befragt. Und in Haina im Schwalm-Eder-Kreis sollen die Wohrateiche renaturiert werden.