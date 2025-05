Kasseler Löwen scheitern knapp im Hessenpokal-Finale und Funklöcher in Nordhessen

Der Montagmorgen in Nordhessen: Was für ein Herzschlag-Finale: Die Kasseler Löwen sind im Finale um den Hessenpokal die stärkere Mannschaft, verlieren am Wochenende aber am Ende knapp gegen den klassenhöheren SV Wehen-Wiesbaden mit 5:6 im Elfmeterschießen. - In Naumburg und in Breuna wurden die Bürgermeister gewählt. Es gab jeweils nur einen Kandidaten. - In Nordhessen gibt es immer noch viele Funklöcher. Zum Beispiel im Kellerwald bei Bad Wildungen. Die sollen jetzt gefunden und gestopft werden. Handynutzer können helfen.