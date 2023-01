25 Wölfe in Hessen

25 Wölfe in Hessen Landtagsdebatte über Wölfe

In Hessen gibt es nach Angaben von Umweltministerin Hinz (Grüne) derzeit rund 25 Wölfe.

Dabei handele es sich um ein Wolfsrudel, zwei Paare sowie wenige sesshafte Einzeltiere, sagte die Ministerin am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Der Wolf sei damit weiterhin ein seltenes Tier in Hessen. Die Landesregierung nehme aber die Sorgen der Menschen vor dem Wolf ernst, versicherte Hinz.

Das bezweifelten Abgeordnete von FDP und SPD. Es müsse mehr Daten über den Wolfsbestand in Hessen und eine Änderung des Jagdrechts geben, forderten sie.