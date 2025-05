Die AfD-Opposition im Landtag ist erneut mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten des Parlaments zu stellen.

Veröffentlicht am 14.05.25 um 20:37 Uhr

Ihr Kandidat Patrick Schenk bekam am Mittwochabend in drei geheimen Wahlgängen nur 28 oder 29 Ja-Stimmen bei 99 bis 103 Nein-Stimmen und einmal einer Enthaltung. Die Zahl aller abgegebenen gültigen Stimmen sank dabei in den drei Runden von 131 auf 128.