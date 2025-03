Bärtl neuer Polizeipräsident für Nordhessen

Der neue Präsident des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel, Marco Bärtl, ist am Freitag in sein Amt eingeführt worden.

Veröffentlicht am 21.03.25 um 21:53 Uhr Link kopiert!









Marco Bärtl (links) wird neuer Polizeipräsident in Kassel Bild © Hessisches Innenministerium

Link kopiert!









Er löst Konrad Stelzenbach ab, der zugleich in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie das Innenministerium mitteilte. Staatssekretär Martin Rößler (CDU) lobte bei den Feierlichkeiten im Residenzschloss in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) die Führungsqualitäten Bärtls, der zuvor Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen war. Mit der Behörde in Kassel sei er aus früheren Verwendungen bestens vertraut.