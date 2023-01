Der hessischen Sicherheitsinitiative "Kompass" haben sich 2022 weitere 26 Städte und Gemeinden angeschlossen.

"Die Menschen sollen nicht nur in einem der sichersten Bundesländer leben, sondern sich in Hessen auch sicher fühlen", sagte Innenminister Beuth (CDU). Zum Jahreswechsel gehörten dem "KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel" 135 Städte und Gemeinden an. Über 50 weitere hätten sich beworben, sagte Beuth. Im Netzwerk von Polizei, Kommunen und Bürgern soll die Sicherheit erhöht werden.Wichtige Bausteine sind etwa Videoüberwachung und Schutzmänner vor Ort.