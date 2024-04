Mehr Abschiebungen im vergangenen Jahr

Die Zahl der Abschiebungen ist 2023 in Hessen im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden 1.406 Menschen rückgeführt. 2022 waren noch 1.048 Menschen abgeschoben worden, in den beiden Jahren zuvor waren es unter dem Einfluss der Corona-Pandemie deutlich weniger gewesen (2020:818, 2021:933).

Nach Angaben des Innenministeriums wurden von Januar bis März 2024 nach vorläufigen Zahlen mehr als 390 Menschen rückgeführt. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 348 Personen gewesen.

Erfasst sind Abschiebungen aus Hessen in die Herkunftsländer sowie Überstellungen nach der Dublin III-Verordnung oder in Drittstaaten. Die Dublin-III-Verordnung trat 2013 in Kraft. Reist ein Flüchtling innerhalb Europas illegal weiter und stellt seinen Antrag in einem anderen Staat, kann er in das Land der ersten Einreise zurückgeschickt werden.