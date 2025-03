Bürgermeister-Stichwahlen in Hofheim und Mörfelden-Walldorf

Bei den Bürgermeisterwahlen vor 14 Tagen fiel in Hofheim und Mörfelden-Walldorf noch keine Entscheidung. Die beiden Amtsinhaber müssen nun noch einmal gegen jeweils einen Konkurrenten antreten.

Veröffentlicht am 30.03.25 um 08:01 Uhr

Neben den Wiesbadenern haben auch die Menschen in Hofheim (Main-Taunus) und Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) am Sonntag erneut die Wahl: Wer soll den Chefposten im Rathaus besetzen? Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der Kandidierenden die nötigen 50 Prozent der Stimmen erhalten.

In Hofheim war es allerdings denkbar knapp: Dort holte der amtierende Bürgermeister Christian Vogt von der CDU 48,1 Prozent. Ihm fehlen also nur noch wenige Stimmen für den Verbleib im Rathaus. Verhindern will das Wilhelm Schultze von den "Bürgern für Hofheim". Er war im ersten Durchgang auf 31,9 Prozent gekommen. SPD-Bewerber Tobias Undeutsch schied aus dem Rennen aus.

Enger beieinander lagen die Stichwahl-Kandidaten in Mörfelden-Walldorf. Amtsinhaber Thomas Winkler (Grüne) erreichte 35,9 Prozent, Herausforderer Karsten Groß (CDU) 30,8 Prozent. Die drei weiteren Bewerber Burkhard Ziegler (Freie Wähler), Patrick Hohlbein (unabhängig) und Alfred J. Arndt (DKP) erreichten weniger Stimmen und dürfen daher an diesem Sonntag nicht mehr antreten.

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, das Ergebnis erfahren Sie nach Auszählung aller Stimmen hier.