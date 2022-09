Bürgermeisterwahlen in vier hessischen Gemeinden

Vier Kommunen in Hessen wählen neue Bürgermeister. In Eschenburg und Hainburg kämpfen die Amtsinhaber um ihre Wiederwahl. In Ebsdorfergrund und Münchhausen werden Nachfolger gesucht.

In vier hessischen Gemeinden sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Hier wird gewählt:

In Ebsdorfergrund (Marburg-Biedenkopf) treten am Sonntag die unabhängigen Kandidaten Hanno Kern und Maximilian Kühn gegeneinander an. Der bisherige Amtsinhaber Andreas Schulz (SPD) steht nicht mehr zur Wahl.

In Eschenburg (Lahn-Dill) bewirbt sich Amtsinhaber Götz Konrad (unabhängig) um eine weitere Amtszeit. Gegen ihn treten die ebenfalls unabhängigen Kandidaten Jury Bazarov und Markus Neitz an.

In Hainburg (Offenbach) stellt sich Bürgermeister Alexander Böhn (CDU) zur Wiederwahl. Sein Gegenkandidat ist Cliff Hollmann (Grüne).

In Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) treten Sandra Riehl und Holger Siemon (beide unabhängig) zur Wahl an. Amtsinhaber Peter Funk (unabhängig) steht nicht mehr zur Wahl.

Die Ergebnisse der vier Bürgermeisterwahlen können Sie im Laufe des Sonntagabends bei uns abrufen.

