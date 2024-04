Fühlen sich Menschen sicherer, wenn in ihrem Stadtteil mehr Polizeistreifen unterwegs sind? Wissenschaftler der Uni Gießen haben das in Kassel mit einem Experiment getestet. Das Ergebnis ist eher überraschend, die Polizei will reagieren.

Wie fühlt es sich an, wenn dreimal pro Woche ein Streifenwagen vor der Haustür steht und Beamte durchs eigene Viertel laufen? Das haben Kriminologie-Experten der Justus-Liebig-Universität Gießen ein Jahr lang in einem bundesweit einmaligen Experiment untersucht - mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Stadt Kassel. Hierfür wurde in verschiedenen Bereichen der Stadt Kassel die Polizeipräsenz erhöht und Menschen dazu befragt.

Dem Experiment vorausgegangen waren verschiedene nationale und internationale Befragungen. Laut Gießener Projektleiter Tim Pfeiffer hatten zuvor bei mehreren deutschlandweiten Befragungen jeweils rund zwei Drittel der Teilnehmenden angegeben, sich mehr Polizeipräsenz zu wünschen.

Die neuen Erkenntnisse in Kassel sehen anders aus: Polizeistreifen, die ohne konkreten Anlass unterwegs sind, führen dem Experiment zufolge nicht zu einem höheren Sicherheitsgefühl der Menschen - im Gegenteil.

Zu viel Polizei für Bewohner "furchteinflößend"

"Paradoxerweise kann die Wahrnehmung von Polizeipräsenz furchtsteigernd auf die Menschen wirken, selbst wenn sie sich vorher genau diese Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit gewünscht haben", erklärte Pfeiffer am Montag.

Das Ergebnis des Experiments zeige "einen Teufelskreis oder ein Präsenz-Paradoxon", wie Projektleiter Pfeiffer bei der Vorstellung des Experiments in Kassel betonte. So führe mehr Polizei zu einem Gefühl, dass mehr Probleme im direkten Umfeld existierten. Das wiederum führe zur Annahme, dass man mehr Polizei brauche. Werde das dann erfüllt, so lande man wieder beim Anfang.

Weitere Informationen So lief das Experiment ab Für das Experiment wurde das Stadtgebiet in 250 mal 250 Meter große Rasterzellen aufgeteilt. 20 davon wurden zu Beginn des Experiments zufällig ausgewählt, 20 weitere wurden als Kontrollzellen definiert.



Zudem gab es 2022 und 2023 zwei stadtweite Befragungen, in denen zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Sicherheitsgefühl interviewt wurden. Ohne es den Befragten oder der Öffentlichkeit mitzuteilen, wurde die Polizeipräsenz in 20 Rasterzellen über zwölf Monate erhöht, in den Kontrollzellen hingegen nicht. In den ausgewählten Rasterzellen waren dreimal wöchentlich zwei Beamte etwa 15 Minuten auf Fußstreife, ihr Polizeiauto war währenddessen dort geparkt. Ende der weiteren Informationen

Eine frühere Befragung brachte den Wunsch nach mehr Präsenz der Ordnungshüter hervor. In einem nicht veröffentlichten Abschlussbericht der Uni Gießen zum Kooperationsvertrag KOMPASS antworteten knapp 70 Prozent der Teilnehmenden auf die Frage, wie die Sicherheit in Städten verbessert werden kann, mit Schlagwort: mehr Polizeipräsenz.

Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) betonte in diesem Zusammenhang noch einmal den Sicherheitsaspekt. Dieser genieße hohe Priorität. "Wo Menschen sich sicher fühlen, hat das auch unmittelbar positive Auswirkungen auf die Lebensqualität einer Stadt", befand Schoeller.

Und auch Polizeipräsident Konrad Stelzenbach betonte die Effektivität einer gesteigerten Polizeipräsenz. Die Polizei setze bei der Bekämpfung von Kriminalität auf eine Mischung aus Prävention und Verfolgung. Wenn die Polizei sichtbar handle, so Stelzenbach, könne neben der Verhinderung von Straftaten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig gestärkt werden.

Polizei: Streifen gezielter an Hotspots einsetzen

Wie ein Polizeisprecher bei der Pressekonferenz am Montag erklärte, wolle man auf das aktuelle Experiment reagieren und Streifen gezielter an bekannten Hotspots einsetzen.

Für die Untersuchung wurde das Stadtgebiet in 250 Meter x 250 Meter große Rasterzellen aufgeteilt.

Das Experiment hat gezeigt, dass eine präventive Polizeipräsenz ohne Grund das falsche Mittel zu sein scheint, wie das Team rund um Pfeiffer feststellte. Sähen Menschen beim Blick aus dem Wohnungsfenster häufiger die Polizei, könne sich das negativ auf das Sicherheitsgefühl auswirken, so der Projektleiter. "Es scheint die Meinung vorzuherrschen: Wo Polizei ist, da passiert auch was."

Experte: "Wunsch und Wirklichkeit"

Ordnungsdezernent Heiko Lehmkuhl (CDU) zeigte sich überrascht von den Erkenntnissen, so werde die Präsenz der Stadtpolizei bei ihren nächtlichen Streifenfahrten von der Bevölkerung durchweg positiv bewertet.

Auch der Gießener Experte Pfeiffer ist verwundert über das Ergebnis des Experiments in Kassel. Angesichts der Gespräche, die er vor Ort und telefonisch geführt habe, hätte er einen anderen Ausgang erwartet. Das Ergebnis zeige, dass "Wunsch und Wirkung nicht immer dasselbe sind", sagte Pfeiffer. Es bedürfe nun weiterer fundierter Forschung.

Weitere Informationen Was ist KOMPASS? Das kommunale Sicherheitssiegel KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des hessischen Innenministeriums und soll die Sicherheitsarchitektur in Kommunen weiterentwickeln und Lösungen für die Probleme vor Ort bieten. Ende der weiteren Informationen