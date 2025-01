Trebur, Tann, Rödermark, Hohenstein und Kefenrod Bürgermeisterwahlen in mehreren Kommunen

In fünf hessischen Kommunen stehen Bürgermeisterwahlen an. In Rödermark und Hohenstein müssen sich die Amtsinhaber jeweils einem Herausforderer stellen, in Trebur steht nur ein Name auf dem Wahlzettel. In Tann treten vier Männer an - darunter einer, der der Reichsbürgerszene zugerechnet wird.

Bild © dpa

Gleich vier Kandidaten stehen in Tann/Rhön (Fulda) zur Wahl. Da Amtsinhaber Mario Dänner (parteilos) nicht mehr für eine dritte Amtszeit antritt, steht fest, dass die Rhön-Stadt einen neuen Bürgermeister bekommen wird. Vier Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen: Michael Conrad (CDU) sowie die drei unabhängigen Kandidaten Matthias Gelbe, Stefan Bohn und Reinhard Hofmann - wobei Hofmann der Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Der 70-Jährige lehnt die Bundesrepublik ab, ist aber ehemaliger Postbeamter dieses Staates und kandidiert jetzt für ein öffentliches Amt. Seine eigene Geburtsurkunde und seinen Personalausweis erkennt er nicht an; er verweist stattdessen auf angeblich gültige Dokumente, die aber selbst fabriziert sind. Er ist wegen Amtsanmaßung und Beleidigung vorbestraft. Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Tanns Bürgermeister Mario Dänner (parteilos) tritt nicht mehr an. Bild © Mario Dänner In Trebur (Groß-Gerau) steht am Sonntag dagegen nur ein Name auf dem Wahlzettel: der von Jochen Engel (Freie Wähler). Er ist bereits seit 2019 Rathauschef - und wird dies wohl auch für die kommende Amtszeit bleiben. Einziger Kandidat in Trebur: Amtsinhaber Jochen Engel. Bild © Nadine Grüßgen In Rödermark (Offenbach) muss sich Amtsinhaber Jörg Rotter (CDU) einem Herausforderer stellen: Heino Claussen-Markefka geht für die FDP ins Rennen um den Bürgermeisterposten. Rotter ist bereits seit 2019 Rathaus-Chef in der 29.000-Einwohner-Stadt. Gewählt wird am Sonntag auch in Hohenstein (Rheingau-Taunus). Amtsinhaber Daniel Bauer tritt hier erneut an. Der Sozialdemokrat leitet die Geschicke der Taunusgemeinde bereits seit 2013. Er hat aber einen Gegenkandidaten: Patrick Berghüser (unabhängig) will ebenfalls Bürgermeister werden. Eine vorgezogene Neuwahl steht am Sonntag in Kefenrod (Wetterau) an, wo die bisherige Bürgermeisterin Kirsten Frömel (unabhängig) per Bürgerentscheid abgewählt wurde. Die Kandidaten sind Julia Schreiter, SPD-Mitglied, und Markus Gerlach, CDU-Mitglied. Beide treten allerdings unabhängig von ihren Parteien an. Nach Abwahl der Vorgängerin Bürgermeisterkandidaten in Kefenrod stehen vor Herausforderungen Zum Artikel