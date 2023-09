Wahl am Sonntag

Etwas über 5.000 Wahlberechtigte hatten am Sonntag die Chance, einen neuen Bürgermeister in Biebesheim zu wählen. Marcus Rahn von der CDU machte das Rennen. Doch das war sehr knapp.

Noch bis zum 2. Januar hat Thomas Schell (SPD) das Amt als Rathauschef in Biebesheim am Rhein (Groß-Gerau) inne. Dann wird er von seinem Nachfolger abgelöst. Das Rennen am Sonntag machte Marcus Rahner.

Damit zieht nach Jahren ein CDU-Mann ins Rathaus. Das Ergebnis war am Ende knapp. Rahner bekam 52,1 Prozent der Stimmen. Sein Gegner Oliver Görlich (SPD) erhielt 47,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,5 Prozent.

Amtsinhaber Schell möchte in den Landtag

Die beiden anderen Parteien in der Gemeindevetrtretung, Grüne und Freie Wähler Biebesheim (FBW) hatten vorab keine Empfehlung für einen Kandidaten ausgesprochen.

Thomas Schell war 18 Jahre lang Bürgermeister von Biebesheim. Er bewirbt sich nun für den Landtag. Ob das klappt, stellt sich bei der Landtagswahl am 8. Oktober heraus.

