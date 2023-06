Wahl am Sonntag

Am Sonntag entscheiden die Bewohner im Main-Taunus-Kreis, wer die nächsten sechs Jahre als Landrat der Verwaltung vorstehen soll. Alles Wichtige über die Kandidaten, Themen und den Wahlablauf erfahren Sie hier.

Den nackten Zahlen nach leben die rund 240.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Taunus-Kreises in einem Landstrich ohne größere Sorgen. Eine Arbeitslosenquote deutlich unter, Gehälter deutlich über dem Bundesschnitt. Ein Kaufkraftindex von 129, was Platz fünf im bundesweiten Ranking der Kreise und kreisfreien Städte bedeutet.

Doch ganz sorgenfrei geht es auch zwischen Hochheim und Eschborn, zwischen Kelkheim und Hattersheim nicht zu. Wem sie die Lösung drängender Probleme im Kreis anvertrauen wollen, darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag. Dann wählen sie ihre Landrätin oder ihren Landrat für die kommenden sechs Jahre.

Landräte haben gemäß der Hessischen Landkreisordnung (HKO) eine Art Doppelrolle inne. Auf der einen Seite stehen sie als direkt gewählte Mandatsträger an der Spitze der Kreisverwaltung - sie zählt im Main-Taunus-Kreis 1.400 Beschäftigte. Man könnte sie als eine Art Regierungschef oder -chefin des Landkreises bezeichnen, allerdings mit eingeschränkten Vollmachten.

Zwar ist der Landrat Vorsitzender des Kreisausschusses, also der Regierung des Landkreises. Jedoch obliegt die fachliche Leitung den Dezernaten. Diese allerdings kann der Landrat - ähnlich wie die Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten - nach eigenem Ermessen zuschneiden. Das bedeutet, ihnen die Zuständigkeiten zuweisen und entziehen. Die wichtigsten Entscheidungen für den Kreis trifft derweil weiterhin der Kreistag.

Zugleich sind Landräte Behörden der Landesverwaltung. Das bedeutet, dass ihnen das Land die Zuständigkeit für und die Aufsicht über bestimmte Bereiche überträgt - dazu zählen beispielsweise der Katastrophenschutz und die Kommunalaufsicht. Kreistag und Kreisausschuss haben in diesen Belangen kein Mitspracherecht. Der Landrat ist lediglich an Recht und Gesetz gebunden.

Michael Cyriax (CDU) Bild © Michael Cyriax

Michael Cyriax (CDU): Der christdemokratische Amtsinhaber tritt zum dritten Mal bei der Direktwahl an und darf somit als klarer Favorit gelten. Beim Urnengang 2017 erhielt der ehemalige Anwalt für Steuerrecht gleich in der ersten Runde 67,6 Prozent der Stimmen.

Der 53-Jährige gehörte bereits ab 2002 als Kreisbeigeordneter neben seinem Amtsvorgänger Berthold Gall der Kreisverwaltung an. Wenig überraschend lautet sein inoffizielles Motto im Wahlkampf daher "Kurs halten". Er wolle weiter daran arbeiten, "den Main-Taunus-Kreis als starkes Gemeinwesen aufzustellen", sagte Cyriax dem hr.

Özlem Bumin Bild © privat

Özlem Bumin (SPD): Zumindest für Außenstehende war die Nominierung Bumins im Dezember 2022 eine Überraschung. Schließlich war die in Hattersheim wohnende 52-Jährige erst zwei Jahre zuvor in die Partei eingetreten. Der rassistische Terroranschlag von Hanau habe sie seinerzeit bewogen, aktiv in die Politik einzusteigen, sagt Bumin.

Bumin kündigt an, sich als Landrätin vor allem zweier Themen annehmen zu wollen, die eng miteinander verknüpft sind: bezahlbarer Wohnraum und Fachkräftemangel. Zu ihren Vorschlägen gehört unter anderem die Einrichtung eines Auszubildenden-Campus.

Thomas Völker Bild © DIE LINKE Main-Taunus

Thomas Völker (Die Linke): Der gebürtige Thüringer ist Mitarbeiter seiner Partei im hessischen Landtag. Auch für ihn zählt bezahlbares Wohnen zu den drängendsten Themen im Landkreis. Sein Rezept: die Gründung einer kreiseigenen Wohnbaugesellschaft.

Darüber hinaus möchte der 36-Jährige, dass der Kreis einen eigenen Klimaschutzplan vorlegt. Beim ÖPNV will er dafür sorgen, dass die Anbindungen zwischen den einzelnen Kommunen im Kreis ausgebaut werden.

André Kruschke (Die Basis) Bild © privat

André Kruschke (Die Basis): Seit zehn Jahren lebt der gebürtige Berliner Kruschke im Main-Taunus-Kreis. Gesellschaftliche Themen interessieren ihn dem eigenen Bekunden nach schon erheblich länger. Doch wirklich aktiv geworden ist er erst, seit er sich der Kleinpartei Die Basis angeschlossen hat. Zu ihr gestoßen ist er, weil er an der Corona-Politik der Bundesregierung einiges falsch fand - auch wenn er die Pandemie selbst nicht relativieren will, wie er gegenüber Medien betont.

Das kommunalpolitische Programm des 43-Jährigen hat dabei vor allem einen Punkt: Basisdemokratie. Seine erste Amtshandlung, so Kruschke im Gespräch mit dem hr, werde daher sein, die Bürger zu fragen, was er als erstes angehen soll.

Der Main-Taunus-Kreis mag zu den wohlhabendsten Regionen in ganz Deutschland gehören. Doch das gilt selbstverständlich nicht für alle Einwohner, und auch hier herrscht wie überall im Rhein-Main-Gebiet ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Statistisch gesehen verdienen die Einwohner des Kreises zwar über 30 Prozent mehr als der Durchschnittsbundesbürger. Sie müssen aber auch um rund 50 Prozent höhere Kaltmieten entrichten. Für Arbeitgeber im Kreis ist nicht zuletzt das einer der Gründe für den zunehmenden Fachkräftemangel.

Und aus dem einen Problem erwächst gleich das nächste: die Unterbringung von Flüchtlingen. Rund 9.000 Geflüchtete soll der Kreis nach dem Willen des Bundes beherbergen. Die Suche nach geeigneten Wohnungen oder Flächen für provisorische Unterkünfte gestaltet sich zunehmend schwierig. Erst im Februar hatten sich Kreis und Kommunen in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt und eine bessere Steuerung der Zuwanderung und der Verteilung von Geflüchteten gefordert.

Zur Direktwahl des Landrats oder Landrätin sind am Sonntag alle volljährigen Einwohner des Main-Taunus-Kreises mit deutschem Pass oder der Staatsangehörigkeit eines EU-Landes aufgerufen. Insgesamt sind 180.372 Personen wahlberechtigt. Ihre Stimme können sie am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr in einem der Wahllokale abgeben. Bei der letzten Landratswahl im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 28,6 Prozent.

Um die Wahl im ersten Wahlgang zu gewinnen, müsste ein Kandidat oder eine Kandidatin mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Sollte dies keinem von ihnen gelingen, ist für 18. Juni eine Stichwahl zwischen den beiden erstplatzierten Kandidaten vorgesehen.