Direktwahlen Christian Spahn wird Bürgermeister in Hainburg, Tore Florin in Fuldatal

Christian Spahn wird Bürgermeister in Hainburg, Tore Florin in Fuldatal

Zwei Bürgermeisterwahlen haben jeweils die CDU-Kandidaten für sich entschieden. In Hainburg bei Offenbach erreichte Christian Spahn fast 80 Prozent. Im nordhessischen Fuldatal war Tore Florin der einzige Kandidat.

Tore Florin wird neuer Bürgermeister in Fuldatal (Kassel). Der CDU-Bewerber bekam bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag eine Unterstützung von 82,2 Prozent. 17,8 Prozent der Wähler stimmten gegen ihn. Florin war der einzige Kandidat und tritt die Nachfolge seines Parteikollegen Karsten Schreiber an. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde mit rund 13.000 Einwohnern lag bei 39,0 Prozent.

In Hainburg (Offenbach) wird Christian Spahn jetzt offiziell Bürgermeister. Der CDU-Politiker entschied die Direktwahl am Sonntag mit 78,5 Prozent klar für sich. Nico Peters von der SPD kam auf 16,4 Prozent, die unabhängige Bewerberin Rukiye Tunç erreichte 5,1 Prozent.

Spahn hatte das Amt als Erster Beigeordneter bereits kommissarisch inne, nachdem Bürgermeister Alexander Böhm (CDU) im Juni dieses Jahres als hauptamtlicher Kreisbeigeordneter zum Kreis Offenbach gewechselt war. Zur Wahl aufgerufen waren rund 11.300 Wahlberechtigte der etwa 14.400 Einwohner zählenden Gemeinde. Es beteiligten sich 48,0 Prozent.