Europaminister spricht mit Botschafter der Ukraine

Hessens Europaminister Pentz (CDU) und der Botschafter der Ukraine, Makeiev, haben weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet.

Am Mittwoch sprachen sie in Wiesbaden unter anderem über die Situation der ukrainischen Flüchtlinge in Hessen. Thema war auch eine mögliche Regionalpartnerschaft zwischen Hessen und einer Region in der Ukraine.

"Hessen steht fest an der Seite der Ukraine. Daran gibt es keine Zweifel", sagte Pentz nach dem Treffen. Seit dem Überfall Russlands habe Hessen geholfen, "wo wir konnten und wir werden helfen, wo wir können".