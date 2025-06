Flugrouten am Frankfurter Flughafen - Wirtschaftsminister wartet auf Fraport-Daten

Für seine Prüfungen im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Betriebskonzept für den Frankfurter Flughafen benötigt das Wirtschaftsministerium noch Daten zu prognostizierten An- und Abflügen.

Diese Angaben seien bei der Flughafenbetreiberin Fraport angefordert und bis Ende 2025 in Aussicht gestellt worden, sagte Wirtschaftsminister Mansoori (SPD) am Montag in Wiesbaden. Das Ministerium will prüfen, ob die neu geplanten Flugrouten mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Flughafenausbau vereinbar sind. Mit einem Ergebnis wird 2026 gerechnet.