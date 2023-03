Wer wird neue Chefin oder neuer Chef im Römer? Die Wahllokale in Frankfurt sind geschlossen, seit 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Kommt es zur Stichwahl?

Videobeitrag Video Vor der OB-Wahl in Frankfurt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Zehn Stunden hatten die insgesamt 508.510 wahlberechtigten Frankfurter und Frankfurterinnen am Sonntag Zeit, einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin für ihre Stadt zu wählen. Seit 18 Uhr sind die 376 Wahllokale in Frankfurt geschlossen, die Auszählung der Stimmen hat begonnen.

Wie der stellvertretende Wahlleiter Stefan Köster am Abend sagte, lag die Wahlbeteiligung einer ersten Schätzung zufolge etwa bei 40 Prozent. Zur Wahl standen insgesamt 20 Kandidaten, vier Bewerberinnen und 16 Bewerber - so viele Kandidierende wie noch nie bei einer Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Auch der Stimmzettel hatte eine Rekordlänge von 54,6 Zentimetern - das sind fast zwei DIN-A4-Seiten.

Die Reihenfolge entsprach dem Parteiergebnis bei der letzten Kommunalwahl 2021. Die Grünen landeten damals vor der CDU, gefolgt von der SPD. Die Reihenfolge der übrigen Kandidaten wurde ausgelost.

Ergebnis wird ab 20 Uhr erwartet

Wegen der großen Zahl der Kandidierenden könnte es laut dem stellvertretenden Gemeindewahlleiter Stefan Köster dieses Mal etwas länger als gewöhnlich dauern, bis die Stimmen ausgezählt sind. Auf unserer Ergebnisseite erfahren Sie immer den aktuellen Stand der Auszählung für alle Stadtteile. Das endgültige Ergebnis der OB-Wahl wird der Wahlausschuss am Donnerstag (9. März) feststellen.

Sollte ebenso wie bei der vorigen Oberbürgermeisterwahl in 2018 am Sonntag keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent erringen, kommt es am 26. März zu einer Stichwahl. Das ist bei 20 Kandidierenden wahrscheinlich.

Grüne, CDU und SPD in Favoritenrolle

Als Favoriten gelten Manuela Rottmann von den Grünen, der ehemalige Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) sowie Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Die FDP nominierte den Landtagsabgeordneten und Fraktionschef im Römer, Yanki Pürsün. Linke und AfD gehen mit ihren Stadtverordneten Daniela Mehler-Würzbach und Andreas Lobenstein ins Rennen. Die mitregierende Partei Volt verzichtete auf eine eigene Kandidatur.

Wählen durften Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben.

Großes Interesse an Briefwahl

Bis Freitag hatte die Stadt rund 99.900 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Mit 19,6 Prozent der vorläufigen Wahlberechtigten lag das Interesse etwas niedriger als beim Bürgerentscheid über die Abwahl von Peter Feldmann Anfang November.

Damals hatten 20,6 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt. Das könnte an der Corona-Pandemie liegen: Bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2018 gab es nur knapp 47.000 Briefwähler. Alle Briefwahl-Stimmen werden am Sonntagabend auf dem Messegelände ausgezählt.

Weitere Informationen Wie der hr am Wahlabend informiert Auf hessenschau.de können Sie sich am Wahlabend live mit interaktiven Ergebnisgrafiken und in unserem Ticker zur OB-Wahl informieren. Dort erfahren Sie auch, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben.



Im hr-fernsehen schaltet die hessenschau um 19.30 Uhr live in den Römer, um 20.15 Uhr folgt ein 15-minütiges hessenschau extra zur Wahl. Auch die Radiowellen des hr informieren am Sonntag über die Wahl und das Ergebnis. Ende der weiteren Informationen

Eigentlich sollte erst 2024 gewählt werden

Eigentlich sollte in Frankfurt erst kommendes Jahr ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Doch der damalige Amtsinhaber Peter Feldmann hatte wegen der Affäre um die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und diverser Ausrutscher das Vertrauen verspielt und war im November vergangenen Jahres abgewählt worden. Kurz darauf wurde der SPD-Politiker wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Geschäfte führt seit der Abwahl Feldmanns Stellvertreterin, die Grünen-Politikerin Nargess Eskandari-Grünberg. Sie steht nicht zur Wahl. Die übliche Amtszeit für einen Oberbürgermeister beträgt in Frankfurt sechs Jahre.

Fragen & Antworten Das müssen Sie zur OB-Wahl in Frankfurt wissen Am Sonntag wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Wie läuft die Wahl ab? Welche Regeln gelten? Und mit wie viel Macht ist das Amt verbunden? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel