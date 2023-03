Bei der Landratswahl im Rheingau-Taunus-Kreis konkurrieren am Sonntag eine Frau und vier Männer um die Nachfolge von Frank Kilian. Der parteilose Landrat verzichtet auf eine Wiederwahl, die durchaus wahrscheinlich gewesen wäre.

Für den amtierenden Landrat Frank Kilian (parteilos) wird am Sonntag ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Der 57-Jährige steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung - und zwar nicht aus politischen Gründen.

Vielmehr sei die hohe Arbeitslast mit 14-Stunden-Tagen entscheidend gewesen, nicht mehr zu kandidieren. Er könne den Bürgern nicht garantieren, dieses Pensum bis zum Ende einer zweiten Amtszeit mit gleicher Energie und Tatkraft zu leisten, begründete Kilian seine Entscheidung.

Doch gleich fünf Kandidierende trauen sich den Landrats-Job zu und stellen sich zur Wahl. Sollte eine Stichwahl nötig werden, so findet diese am 26. März statt.

Sandro Zehner (CDU)

Sandro Zehner (CDU) Bild © privat

Vom Bürgermeister zum Landrat - Sandro Zehner (CDU) hofft darauf, es Frank Kilian, der einst Bürgermeister von Geisenheim war, gleich zu tun. Der 43-Jährige steht seit neun Jahren als Rathauschef an der Spitze von Taunusstein, der größten Kommune im Rheingau-Taunus-Kreis. Seine Wiederwahl 2019 hatte er deutlich geschafft.

Die CDU hofft, von der Beliebtheit des Kandidaten zu profitieren und in einem Landkreis, der bei Landtags- und Bundestagswahlen als schwarze Hochburg gilt, endlich wieder einen Landrat zu stellen. Der Vater von zwei Töchtern ist seit der Kommunalwahl auch Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag.

Als Bürgermeister hat er die Digitalisierung in Taunusstein vorangebracht und will als Landrat die Verwaltung modernisieren, die Schulen digitalisieren, den Fachkräftemangel in der Pflege angehen und weiter via Facebook, Instagram und Twitter auf Augenhöhe mit den Bürgern kommunizieren. Im Falle eines Wahlsieges will er das Verkehrsdezernat übernehmen.

Martin Rabanus (SPD)

Martin Rabanus (SPD) Bild © privat

Für die SPD will Martin Rabanus aus Taunusstein mit Erfahrung und Sachlichkeit punkten. Der 51-jährige Regierungsdirektor sieht sich nach acht Jahren im Bundestag bereit fürs Landratsamt.

2021 reichte ein guter Listenplatz nicht für die Wiederwahl und er kehrte aus Berlin zurück in die Landesverwaltung. Dort arbeitet er aktuell als Bereichsleiter Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz.

Vor den Berliner Jahren war er in verschiedenen Funktionen für die SPD-Landtagsfraktion tätig und zwar mit den Schwerpunkten Schule, Kultur, Wissenschaft und Kunst. Der Politikwissenschaftler sitzt seit 2001 für die SPD im Kreistag. Rabanus ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Als Landrat will er die demokratische Mitte stärken, die Verwaltung digitaler und moderner machen, Windkraft ermöglichen, die Ahrtalbahn reaktivieren, bezahlbare Mietwohnungen bauen und kleine Grundschulen erhalten.

Weitere Informationen Bürgermeisterwahl und Bürgerentscheid Neben der Landratswahl findet im Rheingau-Taunus-Kreis auch eine Bürgermeisterwahl statt: In Geisenheim tritt Amtsinhaber Christian Aßmann (unabhängig) als einziger Kandidat an.

In Hünstetten läuft ein Bürgerentscheid zum Bau von Windkraftanlagen. Ende der weiteren Informationen

Sigrid Hansen (Bündnis 90/Die Grünen)

Sigrid Hansen (Bündnis 90/Die Grünen) Bild © Stephan Müller

Als einzige Frau tritt Sigrid Hansen aus Eltville für die Grünen an. Die 50-jährige Referatsleiterin engagiert sich seit 2016 im Stadtparlament - sie ist stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin - und seit 2021 auch im Kreistag.

Hansen hat Politikwissenschaften und öffentliches Recht studiert und als Zeitungsredakteurin gearbeitet, bevor sie in die Öffentlichkeitsarbeit einer Krankenkasse gewechselt ist. Inzwischen ist sie Referatsleiterin beim Verband der Ersatzkassen und für die Bereiche Pflege, Rettungsdienst und Heilmittel zuständig. Sie ist Mutter von zwei Söhnen und trainiert in ihrer Freizeit eine Ballsportgruppe.

"Frauen müssen sich zeigen", sagt Sigrid Hansen. Sie bedauert, dass es keine einzige Bürgermeisterin im Rheingau-Taunus-Kreis und nur zwei Landrätinnen in Hessen gibt.

Als Landrätin will sie für Windkraft eintreten, W-Lan und farbenfrohe Klassenzimmer für alle Schulen, Radwege ortsübergreifend ausbauen, Geflüchtete dabei unterstützen, Wohnraum zu finden und Fachkräfte zu werden und ambulante Pflege bis in die kleinsten Gemeinden ausbauen. Außerdem fordert Hansen: "Jeder soll sich ohne Auto bewegen können."

Dr. Frank Grobe (AfD)

Dr. Frank Grobe (AfD) Bild © privat

Auch die AfD hat einen eigenen Kandidaten aufgestellt: Dr. Frank Grobe aus Eltville. Der 55-jährige ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Landtag. Seine Schwerpunkte sind Kultur- , Forschungs- und Wissenschaftspolitik.

Zuvor war der promovierte Historiker unter anderem als Redenschreiber für die Commerzbank tätig. Er engagiert sich außerdem im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung in Eltville. Frank Grobe ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Als Landrat will er die Bürger von hohen Gebühren entlasten. Wegen möglicher negativer Auswirkungen auf den Tourismus lehnt er Windräder im Untertaunus und im Rheingau ab. Grobe ist gegen Gendersprache in der Kreisverwaltung und verspricht, keine Turnhallen zu schließen, um Geflüchtete unterzubringen.

Oliver Eibeck (parteilos)

Oliver Eibeck (parteilos) Bild © privat

Außerdem kandidiert der parteilose Oliver Eibeck aus Taunusstein. Der 49-Jährige ist von Beruf Siebdruckmeister.

Als Landrat möchte er durch gezielte Förderung Kleinunternehmen und den Mittelstand entlasten und sich für den Ausbau des Glasfasernetzes einsetzen. Auch die Digitalisierung der Verwaltung will er anschieben, damit Anträge künftig online gestellt werden können.