Das Umweltministerium will in Kooperation mit dem Golfverband die biologische Vielfalt in Hessen fördern und Lebensräume schaffen.

Golfanlagen könnten wichtige Rückzugsorte für die unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten bieten, begründete Umwelt-Staatssekretär Oliver Conz am Samstag in Dreieich (Offenbach) die Initiative. Golfplätze bestünden zum großen Teil aus naturnahen Flächen wie Wäldern, Gewässern, Wiesen und Feldgehölzen. Der Golfverband verpflichte sich in der Vereinbarung zudem dazu, bei der Platzpflege auf chemische Pflanzenschutzmittel weitestgehnd zu verzichten.