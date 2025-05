Grüne fordern mehr KI in hessischer Verwaltung

Die Verwaltungen von Land und Kommunen sollten nach Forderungen der Grünen die Chancen Künstlicher Intelligenz konsequenter nutzen.

Veröffentlicht am 27.05.25 um 11:50 Uhr

Ein Gesetzentwurf der oppositionellen Fraktion im Landtag sieht vor, KI-Anwendungen und KI-basierte Verwaltungsakte in der Verwaltung grundsätzlich zu ermöglichen. Auf diese Weise solle eine Rechtsgrundlage für die KI-Anwendung in hessischen Behörden geschaffen werden, sagte Fraktionschef Wagner am Dienstag. Die derzeitigen Rechtsvorgaben zu automatisierten Verwaltungsakten seien unnötig kompliziert.